Напомним, ранее СМИ опубликовали данные о намерении петербургского клуба приобрести Медину за семь миллионов долларов.
Агент заявил, что не владеет указанной информацией. По словам Гецци, представители "Зенита" не выходили с ним на связь.
"Не знаю, откуда появилась такая информация. Со мной никто не связывался из "Зенита", - сказал агент.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что Мединой также интересуются ПСВ и "Вильярреал".
Источник: Sport24
Агент Медины прокомментировал сообщения об интересе "Зенита" к игроку
Густаво Гецци, агент полузащитника "Бока Хуниорс" Кристиана Медины, прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к игроку.
Фото: Getty Images