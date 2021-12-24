Пресняков-старший - о Fan ID: клубы останутся без болельщиков на матчах и будут играть ради спонсоров

Известный певец Владимир Пресняков-старший раскритиковал решение властей о введении Fan ID для посещения массовых спортивных мероприятий в России.

Фото: mass-media.spb.ru





"И без того мало болельщиков в связи с пандемией. А они вообще туда не пойдут, ну и будет уже футбол как тренировочный процесс, будут играть ради спонсоров - "Газпрома" там, "Лукойла" и других", - заявил Пресняков.



Напомним, ранее Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения спортивных соревнований в России. В пятницу, 24 декабря, Совет Федерации одобрил это решение. Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.



Источник: Пресняков отметил, что число зрителей на футбольных стадионах уменьшилось из-за пандемии. По его мнению, внедрение Fan ID приведет к дальнейшему уменьшению количества болельщиков на матчах."И без того мало болельщиков в связи с пандемией. А они вообще туда не пойдут, ну и будет уже футбол как тренировочный процесс, будут играть ради спонсоров - "Газпрома" там, "Лукойла" и других", - заявил Пресняков.Напомним, ранее Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения спортивных соревнований в России. В пятницу, 24 декабря, Совет Федерации одобрил это решение. Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.Источник: ВсеПроСпорт