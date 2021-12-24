Мэр Казани: Слуцкий - красавец. "Рубину" не хватает одного - денег

Мэр Казани и бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин заявил, что главная проблема казанского клуба заключается в маленьком бюджете клуба.
Фото: ФК "Рубин"
"Слуцкий - красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов [генеральный директор "Рубина" - прим. Rusfootball] - великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного - денег. Бюджет "Рубина" не является сейчас большим. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами", - сказал Метшин.

"Рубин" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 10-м месте в таблице. В 18 матчах казанский клуб набрал 22 очка. В последнем матче 2021 года подопечные Слуцкого уступили в гостях "Крыльям Советов" (0:2). Также "Рубин" не сумел выйти в групповой этап Лиги конференций, уступив в 3-м раунде квалификации польскому "Ракуву".

Первый матч в 2022 году "Рубин" проведет 28 февраля. В гостях казанцы сыграют с "Зенитом". Матч на "Газпром Арене" начнется в 19:00 мск.

Источник: ТАСС

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Теги: Рубин Слуцкий
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