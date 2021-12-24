Мэр Казани: Слуцкий - красавец. "Рубину" не хватает одного - денег

Мэр Казани и бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин заявил, что главная проблема казанского клуба заключается в маленьком бюджете клуба.

Фото: ФК "Рубин"