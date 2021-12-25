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Кавазашвили: Федун для "Спартака" как Горбачев - развалил по-тихому. Он так и остался политработником

Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался на тему конфликта между владельцем красно-белых Леонидом Федуном и бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
Фото: ТАСС
- Этот политработник Федун так и остался политработником. Надеюсь, скоро весь клуб отойдет Газизову. Я буду только рад: "Спартак" бы встал на путь исправления. Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб. Он для "Спартака" как Горбачев - по-тихому развалил доверенную ему страну. А Газизов - серьезный парень, который смог бы что-то наладить в клубе для начала, - передает слова Кавазашвили Sport24.

Ранее появилась информация, что у генерального директора "Уфы" и экс-генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, работавшего в московском клубе с июля по декабрь 2020 года, имеется на руках расписка владельца "Спартака" Леонида Федуна. Согласно тексту расписки, в случае выхода красно-белых в еврокубки Федун обязуется выплатить Газизову премию в размере 1 миллиона евро и передать ему в собственность 10% имеющихся у него на руках акций клуба. По итогам сезона-2020/2021 "Спартак" финишировал на второй строчке турнирной таблицы РПЛ и получил право участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: Спартак Федун Газизов Кавазашвили
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