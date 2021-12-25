- Юрий Валентинович - игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Всё будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение, пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет, - передает слова Терюшкова "СЭ".
38-летний экс-защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков с лета 2021 года является свободным агентом. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны подмосковных "Химок", а также "Нижнего Новгорода". В текущее межсезонье красно-черные уже договорились о звонком трансфере - на правах свободного агента из "Ростова" в "Химки" перешел полузащитник Павел Мамаев, у которого истек срок действия контракта с желто-синими. По итогам осенней части сезона подмосковный клуб замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 14 очками в 18 матчах.
Терюшков прокомментировал текущую ситуацию с возможным подписанием "Химками" Жиркова
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался на тему возможного прихода в подмосковный клуб 38-летнего защитника Юрия Жиркова.
Фото: РПЛ