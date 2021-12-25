Сафонов опубликовал фото с новорождённой дочерью

Голкипер "быков" Матвей Сафонов поделился фотографией со своей дочерью в инстаграме.

Фото: Instagram Матвея Сафонова





"Ну вот и время первых наших совместных фоток в Сети. Майя, знакомьтесь" , - подписал публикацию голкипер.



Напомним, что Матвей Сафонов в этом году дебютировал за сборную России и провёл 7 матчей за национальную команду. За " Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов опубликовал фото со своей новорождённой дочерью Майей."Ну вот и время первых наших совместных фоток в Сети. Майя, знакомьтесь" , - подписал публикацию голкипер.Напомним, что Матвей Сафонов в этом году дебютировал за сборную России и провёл 7 матчей за национальную команду. За " Краснодар " Сафонов провёл 17 матчей в сезоне. Он отстоял 6 игр "на ноль".