"Трансферы все-таки не помешают – скажем так, в части укрепления скамейки, что явно продемонстрировал матч с "Динамо". Прогноз на весенний отрезок сезона? В чемпионате России и Кубке – борьба за трофей. В Лиге Европы нужно нацеливаться на четвертьфинал", - цитирует Широкова Bobsoccer.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 1-м месте, опережая на 2 очка "Динамо", с которым сыграл вничью в последнем перед паузой туре (1:1). В 1/8 Кубка России подопечным Семака соперником "Зенита" станет "КАМАЗ". Встреча пройдет 1 марта 2022 года.
Также питерцы заняли 3-е место в группе ЛЧ с "Ювентусом", "Челси" и "Мальмё", пробившись в 1/16 Лиги Европы. По итогам жеребьевки там "Зенит" встретится с "Бетисом". Матчи с испанской командой пройдут 17 и 24 февраля.
Широков: "Зенит" должен нацеливаться на четвертьфинал Лиги Европы
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением, какой результат должен показать питерский клуб по итогам сезона.
Фото: Чемпионат