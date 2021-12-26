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Широков: "Зенит" должен нацеливаться на четвертьфинал Лиги Европы

Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением, какой результат должен показать питерский клуб по итогам сезона.
Фото: Чемпионат
"Трансферы все-таки не помешают – скажем так, в части укрепления скамейки, что явно продемонстрировал матч с "Динамо". Прогноз на весенний отрезок сезона? В чемпионате России и Кубке – борьба за трофей. В Лиге Европы нужно нацеливаться на четвертьфинал", - цитирует Широкова Bobsoccer.

"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 1-м месте, опережая на 2 очка "Динамо", с которым сыграл вничью в последнем перед паузой туре (1:1). В 1/8 Кубка России подопечным Семака соперником "Зенита" станет "КАМАЗ". Встреча пройдет 1 марта 2022 года.

Также питерцы заняли 3-е место в группе ЛЧ с "Ювентусом", "Челси" и "Мальмё", пробившись в 1/16 Лиги Европы. По итогам жеребьевки там "Зенит" встретится с "Бетисом". Матчи с испанской командой пройдут 17 и 24 февраля.




Теги: Широков Зенит
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