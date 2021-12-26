"Какая ситуация с Жирковым? Та же самая. Сейчас трудно принимать решения и игрокам, и нам. Все сейчас в ожидании Нового года. Я думаю, что после новогодних каникул все прояснится. Сейчас никто не принимает конкретных решений", - цитирует Измайлова Sport24.
Ранее Измайлов подтверждал, что клуб сделал предложение Жиркову. При этом на футболиста также претендуют "Химки". Член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков также подтверждал заинтересованность в подписании Жиркова.
Жирков находится в статусе свободного агента с 1 июля этого года, когда закончился его контракт с "Зенитом". Также защитник по ходу карьеры выступал за "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. В августе этого года Юрию исполнилось 38 лет.
Гендир "Нижнего Новгорода": после новогодних каникул ситуация с Жирковым прояснится
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов высказался о возможном приходе в клуб Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Зенит"