- У Дзюбы неплохие отношения со Слуцким, для нашего чемпионата это очень хороший нападающий. Так что всё вполне реально. В последнее время Дзюба получает всё меньше игрового времени. Да и отношения в Питере у него не очень сложились. В "Спартаке" стал изгоем и в "Зените" своим не стал, - приводит слова Сафонова "Советский спорт".
Ранее появилась информация, что 33-летний нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба может покинуть сине-бело-голубых нынешней зимой и перейти в казанский "Рубин", главным тренером которого является Леонид Слуцкий. Ранее Слуцкий работал с Дзюбой в сборной России в 2015-2016 годах. В текущем сезоне нападающий стал получать от главного тренера "Зенита" Сергея Семака меньше игрового времени, но принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и 9 раз ассистировал партнерам по команде.
Агент Сафонов: Дзюба в "Спартаке" стал изгоем и в "Зените" своим не стал
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался на тему возможного перехода нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"