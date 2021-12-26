Как сообщает источник, "Урал" сделал официальный запрос в "Нефтехимик" о трансфере Юшина. Отмечается, что с самим футболистом клуб уже согласовал условия перехода. Ожидается, что "Урал" представит новобранца после новогодних праздников.
В нынешнем розыгрыше ФНЛ Юшин провел 25 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 4 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром ФНЛ, на три мяча опережая Александра Ставпеца из "Томи". По оценке Transfermarkt стоимость Юшина составляет 600 тысяч евро.
Полузащитник перешел в "Нефтехимик" в феврале 2020-го из "Белшины".
"Урал" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 11-м месте. В активе екатеринбуржцев 19 очков после 18 туров.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Урал" отправил официальный запрос по лучшему бомбардиру ФНЛ
Полузащитник "Нефтехимика" Александр Юшин в ближайшее время может перебраться в "Урал".
Фото: ФК "Нефтехимик"