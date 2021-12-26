"Вижу ли в Сафонове задатки в сравнении с Акинфеевым? Это как сравнение Кафельникова с Медведевым. У них есть достаточно сильные качества. Мне повезло, что я работал с сильными вратарями.
У Сафонова есть качества, чтобы вырасти в топ-вратаря. Хочется, чтобы Сафонов сыграл очень много матчей на хорошем уровне. И мне хочется, чтобы он сыграл в более сильном чемпионате", - цитирует Гончаренко "РБ Спорт".
В текущем сезоне Матвей Сафонов сыграл 17 матчей в РПЛ за "Краснодар", в которых пропустил 16 мячей и 6 раз оставил ворота сухими. Кроме того, в этом году голкипер дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Польши (1:1). Дебютным официальным матчем Сафонова стала встреча с Финляндией (1:0) на Евро-2020.
"Краснодар" ушел на зимний перерыв на 5-й строчке в РПЛ. В активе подопечных Гончаренко 29 набранных очков, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 баллов.
Гончаренко: Сравнивать Акинфеева и Сафонова - это как сравнивать Кафельникова с Медведевым
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко оценил уровень голкипера "быков" Матвея Сафонова.
Фото: РФС