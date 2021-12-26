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Гончаренко: "Краснодар" может рассчитывать на то, чтобы быть на третьем месте

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал, за какое место его команда должна бороться после возобновления сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"Требование президента клуба — чтобы "Краснодар" играл в атаку. Надо понять, что у нас есть лимит на легионеров, в рамках которого мы действуем. На что мы можем претендовать? Наверное, мы можем рассчитывать на то, чтобы быть на третьем месте", - приводит слова Гончаренко "РБ Спорт".

"Краснодар" закончил первую часть чемпионата на 5-й строчке в РПЛ. В активе подопечных Гончаренко 29 набранных очков, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 баллов.

В первом матче после возобновления сезона соперником "быков" станет "Локомотив". Встреча пройдет 25 февраля в Краснодаре. В первом круге "Краснодар" уступил "железнодорожникам" (1:2).


Теги: Гончаренко Краснодар
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