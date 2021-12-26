Гончаренко: "Краснодар" может рассчитывать на то, чтобы быть на третьем месте

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал, за какое место его команда должна бороться после возобновления сезона.

Фото: ФК "Краснодар"





"Краснодар" закончил первую часть чемпионата на 5-й строчке в РПЛ. В активе подопечных Гончаренко 29 набранных очков, отставание от лидирующего "



В первом матче после возобновления сезона соперником "быков" станет "

"Требование президента клуба — чтобы " Краснодар " играл в атаку. Надо понять, что у нас есть лимит на легионеров, в рамках которого мы действуем. На что мы можем претендовать? Наверное, мы можем рассчитывать на то, чтобы быть на третьем месте", - приводит слова Гончаренко "РБ Спорт" "Краснодар" закончил первую часть чемпионата на 5-й строчке в РПЛ. В активе подопечных Гончаренко 29 набранных очков, отставание от лидирующего " Зенита " составляет 9 баллов.В первом матче после возобновления сезона соперником "быков" станет " Локомотив ". Встреча пройдет 25 февраля в Краснодаре. В первом круге "Краснодар" уступил "железнодорожникам" (1:2).