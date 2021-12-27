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Гончаренко: "Спартак" должен быть сильным. Это будет интересно всегда

Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко заявил, что ему будет интересно наблюдать за сильным "Спартаком".
Фото: ЦСКА
"Даже самые ярые ненавистники "Спартака" говорят, что клуб должен быть сильным. Это будет интересно всегда", - сказал Гончаренко.

Отметим, что "Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ, занимая девятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе "красно-белых" 23 набранных очка.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги по итогам 18 туров. Команда Виктора Гончаренко имеет в запасе 29 очков.

Источник: РБ Спорт

Гончаренко: в РПЛ выровнялся уровень команд. Все научились обороняться


Теги: Гончаренко Спартак Краснодар
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