"Даже самые ярые ненавистники "Спартака" говорят, что клуб должен быть сильным. Это будет интересно всегда", - сказал Гончаренко.
Отметим, что "Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ, занимая девятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе "красно-белых" 23 набранных очка.
"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги по итогам 18 туров. Команда Виктора Гончаренко имеет в запасе 29 очков.
Источник: РБ Спорт
Гончаренко: в РПЛ выровнялся уровень команд. Все научились обороняться
Гончаренко: "Спартак" должен быть сильным. Это будет интересно всегда
Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко заявил, что ему будет интересно наблюдать за сильным "Спартаком".
Фото: ЦСКА