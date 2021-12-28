По словам Белоуса, атака "Локомотива" нуждается в усилении. Менеджер также отметил, что нападающий Федор Смолов исчерпал себя в составе "железнодорожников".
"На мой взгляд, в этой команде себя полностью исчерпал Федор Смолов. Ему надо находить команду, где он был бы мотивирован. С таким нападением "Локомотиву" ловить нечего в борьбе за медали", - сказал Белоус.
Отметим, что "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 турах чемпионата.
Источник: РБ Спорт
Белоус: Смолов исчерпал себя в "Локомотиве"
Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о нападении "Локомотива".
Фото: РИА Новости