"Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок", - цитирует Захаряна "Чемпионат".
Напомним, Захарян стал победителем премии "Первая пятерка", который вручается лучшему молодому игроку года. Кроме него в тройку победителей вошли Гамид Агаларов из "Уфы" и Константин Тюкавин из "Динамо".
Несколько дней назад появилась информация, что над трансфером Захаряна работает мадридский Реал, готовый отдать за россиянина более 20 млн евро.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Захарян сыграл за "Динамо" 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Кроме того, в этом году он впервые вышел на поле в составе сборной России в матче против Хорватии (0:0) в квалификации к ЧМ-2022.
Захарян: хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал вручение ему награды лучшего молодого футболиста России.
Фото: ФК "Динамо"