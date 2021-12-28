"Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. "Зенит" должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко — думаю сегодня-завтра", - цитирует Штромбергера Sport24.
Сегодня появилась информация, что Сергеев проходит медосмотр перед трансфером в "Зенит". Позже эту информацию подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Также сообщалось, что сумма трансфера составит 2.15 млн евро.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Сергеев сыграл за самарцев 18 матчей в РПЛ, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. В ноябре 26-летний форвард впервые получил вызов в сборную России. По оценке портала Transfermarkt стоимость Сергеева составляет 2.3 млн евро.
Агент Сергеева: договоренность по переходу в "Зенит" уже близко — думаю сегодня-завтра
Агент Юрий Штромбергер, представляющий интересы форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева прокомментировал возможный переход его клиента в "Зенит".
Фото: ФК "Крылья Советов"