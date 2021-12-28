"Наш спор с Дзюбой? Он продолжается. Я с удивлением узнал, что я в черном списке у Дзюбы в Instagram. На днях обратил внимание, что у меня давно в ленте нет Дзюбы. Зашел в его профиль и выяснил, что я в блэк-листе", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Перед началом сезона Генич поспорил с Дзюбой, что Иван Сергеев забьет в этом розыгрыше РПЛ, как минимум, 8 мячей. Форвард "Зенита" был уверен в обратном.
После 18 туров РПЛ на счету Сергеева 6 забитых мячей в составе "Крыльев Советов".
Сегодня стало известно, что Иван Сергеев проходит медосмотр перед возможным трансфером в "Зенит". Эту информацию в итоге подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В это же время Артем Дзюба может покинуть питерцев и перебраться в казанский "Рубин".
Генич рассказал, что попал в черный список Дзюбы в инстаграме. В мае они заключили спор о количестве голов Сергеева
Комментатор Константин Генич рассказал, что форвард "Зенита" Артем Дзюба добавил его в черный список в социальных сетях.
Фото: ФК "Зенит"