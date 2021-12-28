Семин назвал самым значимым событием года возвращение болельщиков на трибуны. Также он ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом 2021 года.
"Самое значимое событие было во многих странах, в том числе и у нас, - начали пускать болельщиков на трибуны. И вот появились зрители, футбол стал значительно интереснее. Ну, а лучший игрок этого года - Левандовски", - сказал Семин.
Напомним, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал вторым в голосовании по определению лучшего игрока мира в 2021 году. "Золотой мяч", приз лучшему футболисту года, достался форварду "ПСЖ" Лионелю Месси.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин назвал главное футбольное событие 2021 года
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин назвал наиболее значимое футбольное событие 2021 года.
Фото: "Российская газета"