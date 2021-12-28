Захарян заявил, что "Зенит" не удивил его в игре с "Динамо". При этом он отметил подбор футболистов петербургской команды.
"Удивил ли чем-то "Зенит"? Особо ничем. Было понятно, что мяч будет в основном у них. В "Зените" собраны классные мастера", - сказал Захарян.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе петербургской команды 38 набранных очков. "Динамо" расположилось на второй строчке турнирной таблицы. "Бело-голубые" имеют в запасе 36 очков.
Источник: Чемпионат
Захарян прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал"
Захарян: удивил ли чем-то "Зенит"? Особо ничем
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян высказался о встрече с "Зенитом", прошедшей в рамках 18-го тура РПЛ (1:1).
Фото: "Динамо"