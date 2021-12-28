По мнению Петржелы, Сергеев может заменить в составе "Зенита" Артема Дзюбу. Не исключено, что это будет очень полезный трансфер для петербуржцев, считает тренер.
"Сергеев? Он может стать новым, молодым Дзюбой, будет играть с хорошими футболистами, умными ребятами, которые есть у "Зенита". Возможно, что "Зениту" трансфер Сергеева очень сильно поможет в будущем", - заявил Петржела.
Отметим, ожидается, что вскоре Сергеев перейдет в "Зенит". Ранее стало известно, что он находится в Петербурге и проходит медосмотр перед трансфером.
Источник: Metaratings
Петржела: Сергеев может стать новым Дзюбой для "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о возможном переходе нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в петербургский клуб.
Фото: "Чемпионат"