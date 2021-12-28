По мнению Канчельскиса, Дзюба вскоре покинет "Зенит". "Рубин" является хорошим вариантом продолжения карьеры для Артема, считает бывший игрок сборной России.
"В таком возрасте Дзюбе уже некуда расти. Для него это последний сезон в "Зените". Годы берут свое, никто не может играть на высоком уровне вечно. Рано или поздно все заканчивается. "Рубин" - хороший вариант для перехода. Лучше у него вряд ли уже когда-нибудь будет", - сказал Канчельскис.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба принял участие в 17 матчах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что "Рубин" заинтересован в трансфере Дзюбы и уже вступил в переговоры по переходу игрока.
Источник: Sport24
Канчельскис: для Дзюбы это последний сезон в "Зените". "Рубин" - хороший вариант для перехода
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о потенциальном переходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы в "Рубин".
Фото: "Зенит"