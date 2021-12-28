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Агент Медины ответил на возможный интерес со стороны ЦСКА

Ренато Биттар, агент нападающего "Нью-Йорк Сити" Хесуса Медины, прокомментировал возможный интерес со стороны ЦСКА.
Фото: Getty Images
— На данный момент у нас есть предложения из Испании и других команд. Мы пока решаем, — цитирует агента "СЭ".

Контракт 24-летнего парагвайского футболиста истекает в конце 2021 года. Медина выступал за "Нью-Йорк Сити" с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 38 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал две голевые передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.

Источник: футболист "Баварии" выбирает между ЦСКА и "Венецией"


Теги: ЦСКА Российские трансферы
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