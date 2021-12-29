Федун увеличил свое состояние на 3,41 млрд долларов и занял 10-е место в рейтинге. Всего на его счетах по состоянию на 20 декабря 2021 года - 11,67 млрд долларов.
На первом месте расположился основатель телеграма Павел Дуров, свое состояние он увеличил на 13,81 млрд долларов. Основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов вошел в топ-5 списка (+ 6,44 млрд долларов).
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-м месте в таблице. "Красно-белые" набрали в 18 матчах 23 очка. Также москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Forbes
Владелец "Спартака" Леонид Федун вошел в топ-10 самых успешных российских бизнесменов в 2021 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун попал в рейтинг самых успешных российских бизнесменов по итогам 2021 года.
Фото: ТАСС