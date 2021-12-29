Как сообщает источник, новый спортивный директор "красно-белых" Лука Каттани высоко ценит игровые качества футболиста и намерен сохранить Айртона в команде. Напомним, что нынешнее соглашение бразильского футболиста истекает летом 2024 года.
Защитник Айртон перешел в "Спартак" в 2019 году из "Флуминенсе". В этом сезоне 24-летний футболист провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности в составе "красно-белых" Айртон сыграл в 103 матчах, на его счету 4 забитых мяча.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Айртоном
Защитник Айртон может продлить контракт с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"