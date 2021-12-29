Сегодня появилась информация, что "Зенит" предложил Сергееву трехлетний контракт.
"Сергеев вчера поздно вечером закончил проходить медосмотр. Сейчас мы в контакте с его представителями и "Крыльями Советов" в отношении оформления трансфера и личного контракта. Обсуждение продолжаются, и контракт может быть подписан в первых числах нового года", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Нападающий Иван Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Всего за самарцев на счету Сергеева 66 матчей и 51 забитый мяч. Контракт форварда с "Крыльями" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 млн евро.
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В "Зените" сообщили, что контракт с Сергеевым может быть подписан уже после Нового года
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что соглашение с нападающим "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым петербуржцы могут оформить в первых числах 2022 года.
Фото: РПЛ