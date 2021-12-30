"Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься. Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера", - цитирует Романцева "СЭ".
"Спартак" официально объявил о назначении Паоло Ваноли 17 декабря. Специалист до этого никогда не работал главным тренером в клубной карьере. Он входил в штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-м месте, набрав 23 очка в 18 турах. Также команда заняла 1-е место в группе Лиги Европы, обойдя "Наполи", "Лестер" и "Легию". Красно-белые сыграют в 1/8 турнира.
По итогам этих результатов клуб расстался с Руем Виторией, который возглавил команду летом.
Романцев: удивляет, что приезжают специалисты, чьим главным достижением является работа помощником именитого тренера
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал назначение Паоло Ваноли главным тренером "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"