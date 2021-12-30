- Называя Селихова, я исходил из того, что, несмотря на тяжелейшую травму и серьезную конкуренцию со стороны Максименко, Александр все-таки сумел вернуться в основной состав. А еще показал не только блестящую игру на финише, но и помог команде занять первое место в группе Лиги Европы, отразив на последней минуте с "Легией" пенальти. И потом не забывайте, что я еще и спартаковец. И верю, что такие бойцы, как Селихов, оставляют надежду на возрождение нашего победного "Спартака", - цитирует Романцева "СЭ".
27-летний голкипер московского "Спартака" Александр Селихов, пропустивший около двух сезонов из-за травмы, в 2021 году сыграл 7 матчей за "Спартак-2" в Футбольной национальной лиге, 7 матчей в Российской премьер-лиге и 3 в Лиге Европы. В основной состав главной команды красно-белых вратарь окончательно вернулся только 30 октября, до этого место в воротах занимал Александр Максименко. Два отраженных Селиховым пенальти в выездных матчах Лиги Европы с "Лестером" (1:1) и "Легией" (1:0) позволили "Спартаку" набрать важнейшие очки и занять первое место в группе, в которой также принимал участие итальянский "Наполи". Благодаря этому красно-белые продолжат выступление в Лиге Европы сразу со стадии 1/8 финала.
Романцев объяснил, почему считает лучшим футболистом 2021 года голкипера "Спартака" Селихова
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, почему лучшим игроком уходящего года, по его мнению, является вратарь красно-белых Александр Селихов.
Фото: ФК "Спартак"