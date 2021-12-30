Семин допустил, что Федун пожелает победы "Спартака" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. При этом побороться за чемпионство в РПЛ у команды уже не получится, отметил тренер.
"Чемпионство "Спартака" в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, попросит победу в Лиге Европы", - сказал Семин.
Напомним, что "Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе.
В РПЛ "красно-белые" занимают девятое место в турнирной таблице. В активе московской команды 23 очка.
Источник: RT
Семин предположил, какое желание загадает Федун в новогоднюю ночь
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин предположил, какое желание на Новый год загадает владелец "Спартака" Леонид Федун.
Фото: "Спартак"