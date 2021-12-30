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Уилкшир: если "Динамо" сохранит такую игру после зимней паузы, точно поборется за чемпионство

Бывший защитник "Динамо" Люк Уилкшир высказался о выступлении команды в первой части нынешнего сезона.
Фото: РИА Новости
Уилкшир отметил, что ему нравится игра "Динамо". По его словам, команда будет бороться за чемпионский титул, если продолжит выступать так же, как до зимней паузы.

"Год для "Динамо" прошел хорошо. Мне действительно нравится игра нынешней команды. Если у ребят получится сохранить такую игру после зимней паузы, то они точно смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. И я надеюсь, что у них все получится", - сказал Уилкшир.

Отметим, что "Динамо", набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От расположившегося на первой строчке "Зенита" москвичей отделяют два очка.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Уилкшир Динамо
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Уилкшир: если "Динамо" сохранит такую игру после зимней паузы, точно поборется за чемпионство
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