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Генич: ЦСКА прыгнул выше головы этой осенью. Правильной игры при Березуцком команда еще не показывает

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился мнением о выступлении ЦСКА в первой части нынешнего сезона.
Фото: ЦСКА
Генич отметил, что ЦСКА набрал больше очков, чем заслуживал. По мнению комментатора, главному тренеру "армейцев" Алексею Березуцкому пока не удалось наладить игру команды.

"ЦСКА, на мой взгляд, прыгнул выше головы этой осенью. Тот футбол, который демонстрировала команда, - явно не для 30 набранных очков. Где-то "армейцам" повезло: вытащил Акинфеев, сыграл свою роль определенный класс замен - к примеру, когда выходил Дзагоев и переворачивал ситуацию на поле. Но структурной и правильной игры ЦСКА при Березуцком еще не показывает", - заявил Генич.

Отметим, что ЦСКА, набрав 30 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Генич ЦСКА
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