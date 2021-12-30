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Мостовой: половина игроков в новогоднюю ночь не смогла бы проснуться и встать с кровати на тренировку

Экс-полузащитник Александр Мостовой ответил на вопрос о новогодних тренировках.
Фото: Getty Images
- Что бы случилось, если бы игроков заставляли тренироваться в новогоднюю ночь? Они бы неважно себя чувствовали на следующий день. Половина бы не смогла проснуться и встать с кровати. Хотя когда я играл в Европе, 1 января всегда проходили тренировки. Поэтому если ночью кто-то и позволял себе выпить шампанского или бокал вина, то должен был быть готов к занятию, поскольку через пару дней возобновлялись официальные матчи», — сказал Мостовой RT.

Российская премьер-лига после матчей 18 тура, последний из которых завершился 19 декабря, ушла на зимнюю паузу. Футболисты разъехались в отпуск, из которого они выйдут уже после наступления Нового года. В январе команды РПЛ вновь соберутся после отдыха и отправятся на зимние межсезонные сборы, на которых будет закладываться фундамент физической подготовки на 2022 год и наигрываться какие-то элементы тактических построений для будущего сезона. Официальные матчи в российском футболе начнутся в конце февраля 2022 года.


Теги: Мостовой
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