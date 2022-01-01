— Ну я думаю, это пока что космос - такое обсуждать. "Реал Мадрид", Анчелотти. Там такие мастера играют... Конечно, если, дай бог, такое будет - то с радостью, — приводит слова Захаряна "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" заинтересован в покупке 18-летнего Захаряна летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата и Кубка России, забив четыре гола и отдав семь голевых передач. Контракт Захаряна истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
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Захарян — об интересе "Реала": если, дай бог, такое будет - то с радостью
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал информацию об интересу к нему со стороны мадридского "Реала".
Фото: ФК "Динамо"