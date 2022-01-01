— Все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб "Зенита". И что когда футболисты "Сочи" выходят на поле, то стараются по максимуму отобрать очки у любого.
Думаю, если бы кому-то в раздевалке сказали, что надо проиграть сегодняшний матч, вы бы футболистов на поле точно не увидели. У всех есть самолюбие, поэтому такое невозможно в принципе, — приводит слова футболиста "Матч ТВ".
31-летний Терехов стал игроком "Сочи" в августе 2020 года, перейдя из "Оренбурга". Сначала клуб арендовал защитника, а через год выкупил его контракт за 335 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Терехов в 19 матчах чемпионата и Кубка России забил три гола и отдал три голевые передачи. Контракт защитника истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.
В октябре и ноябре Терехов провёл два матча за сборную России, дебютировав за команду при Валерии Карпине.
Защитник "Сочи": все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб "Зенита"
Защитник "Сочи" Сергей Терехов высказался о том, что сочинскую команду считают фарм-клубом "Зенита".
Фото: ПФК "Сочи"