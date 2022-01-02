"Ясно, что "Локомотиву" лучше от этого не будет. На эту позицию у «Локо» особо и нет замены. Они не купили никого. Смолов уходит свободным агентом, то есть "Локомотив" не получит денег. По-прежнему страдает управление командой. Как можно было довести, чтобы игроки уходили свободными агентами?" - цитирует Смородскую "СЭ".
Сегодня стало известно, что Смолов близок к возвращению в "Динамо", за которое выступал до 2015-го года. Сообщается, "железнодорожники" готовы отпустить форварда, контракт которого истекает летом, сейчас за символическую сумму. Прямо сейчас бело-голубые обговаривают личный контракт с самим футболистом.
В этом розыгрыше РПЛ Смолов провел 15 матчей за "Локомотив", в которых отличился 7-ю забитыми мячами. Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в 7 млн евро.
Смородская - о возможном уходе Смолова: "Локомотиву" лучше от этого не будет
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе Федора Смолова в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"