"У Смолова последнее время не очень шло в "Локо", плюс, видимо, клуб дал понять Федору, что ему пора искать новую команду.
Вопрос — готов ли Федя падать в деньгах. Знаю, что в "Динамо" по зарплатам все стабильно, все ребята получают адекватные деньги, никому не переплачивают. Про Смолова пишут, что он получает в "Локо" больше 3 млн евро. "Динамо" никогда в жизни такую зарплату ему не даст", - приводит слова Орещука "Матч ТВ".
Сегодня появилась информация, что Смолов в ближайшее время перейдет в "Динамо". Отмечалось, что "Локомотив" готов отпустить Федора за небольшие деньги, поскольку его соглашение с клубом истекает летом. Сейчас бело-голубые обсуждают подробности контракта с самим Смоловым, который, как сообщается, получает в "Локо" около 3.1 млн евро в год.
Смолов является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб до 2015-го года, когда перебрался в "Краснодар". Всего на его счету 77 матчей за "Динамо", 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда 15 матчей в РПЛ, в которых он забил 7 мячей. При этом последний раз он забивал в октябре в ворота "Рубина" (2:2).
Орещук: вопрос, готов ли Смолов падать в деньгах. "Динамо" никогда не даст столько, сколько он получал в "Локо"
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал слухи о возможном переходе форварда "Локомотива" Федора Смолова в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Локомотив"