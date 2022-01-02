"Зенит" большой клуб, но со мной никто не связывался. Это все слухи", – цитирует Кастанью "Metaratings".
Напомним, сегодня появилась информация, что "Зенит" и "Валенсия" проявляют интерес к защитнику римлян. Его контракт с "Лацио" истекает летом, но клуб пока не может договориться с ним о новом соглашении. Сообщается, что бразилец хотел бы получать от 2.5 млн евро в год, тогда как "Лацио" готов предложить менее 2 млн евро.
Фелипе выступает за "Лацио" с 2016-го года. В нынешнем сезоне он сыграл 22 матча за римлян в Серии А и Лиге Европы, в которых не отличался результативными действиями. В марте ему исполнится 25 лет.
Агент Луиса Фелипе: "Зенит" большой клуб, но с нами никто не связывался
Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы защитника "Лацио" Луиса Фелипе, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны "Зенита".
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