- Если руководство "Динамо" приняло решение о трансфере Смолова, значит, они считают, что Федор пойдет на пользу команде. Я тоже так считаю. Смолов - один из лучших наших нападающих, игрок сборной, талантливый футболист. Считаю, что это большая находка для "Динамо", теперь у них будет конкуренция. Насколько я понимаю, клуб очень внимательно относится к индивидуальной подготовке футболистов, неслучайно у них растут молодые ребята. И потом, "Динамо" для Смолова - родной клуб. Буду считать, что это очень удачная сделка как для "Динамо", так и для всего российского футбола, - передает слова Колоскова Sport24.
2 января появилась информация о возможном переходе 31-летнего нападающего сборной России Федора Смолова из "Локомотива" в "Динамо". Сообщалось, что бело-голубые предложили форварду соглашение со сроком действия полтора года, при этом сам он готов пойти на существенное понижение зарплаты. Контракт Смолова с "Локомотивом" заканчивается по завершении текущего сезона, его зарплата в составе красно-зеленых, по различным данным, составляет около трех миллионов евро в год. В осенней части сезона Российской премьер-лиги нападающий забил за "Локо" 7 голов в 15 матчах и нанес больше всех в лиге ударов по воротам - 51; в 6 матчах за сборную России осенью 2021 года Смолов забил 2 гола и 4 раза ассистировал партнерам по команде.
Колосков: переход Смолова - очень удачная сделка как для "Динамо", так и для всего российского футбола
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего Федора Смолова из "Локомотива" в "Динамо".
Фото: РФС