Газизов: к игре "Уфы" у меня нет претензий. Не назову 2021 год провальным

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о выступлениях команды в 2021 году.

Фото: "Спартак"





"Весеннюю часть мы прошли с честью и, находясь в сложной ситуации, сумели сохранить прописку в РПЛ. В новом чемпионате мы меняли всю систему игры. Это непростой процесс. Да, мы находимся на 15-м месте, но к игре команды у меня нет претензий. Не назову год провальным. Мы играем в зрелищный, агрессивный и современный футбол", - сказал Газизов.



Отметим, что по итогам 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.



Источник:



Газизов: как Федун согласился передать мне акции "Спартака"? Я сказал, что хочу работать в клубе как партнер По словам Газизова, он не имеет претензий к игре "Уфы", несмотря на то, что команда располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. " Уфа " показывает агрессивный и современный футбол, добавил гендиректор клуба."Весеннюю часть мы прошли с честью и, находясь в сложной ситуации, сумели сохранить прописку в РПЛ. В новом чемпионате мы меняли всю систему игры. Это непростой процесс. Да, мы находимся на 15-м месте, но к игре команды у меня нет претензий. Не назову год провальным. Мы играем в зрелищный, агрессивный и современный футбол", - сказал Газизов.Отметим, что по итогам 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.Источник: БИЗНЕС Online