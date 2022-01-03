Как сообщает источник, "Нефтчи" проявляет интерес к подписанию Фищенко, который ранее привлекался к выступлениям за молодежную сборную Азербайджана.
Фищенко выступает за "Уфу" с лета 2021-го года, когда на правах свободного агента перебрался из "Велеса". Он является воспитанником академии ЦСКА.
В этом розыгрыше РПЛ 21-летний полузащитник провел 15 матчей, в которых не отличался результативными действиями. При этом он заработал две красные карточки. По оценке портала Transfermarkt стоимость Фищенко составляет 400 тысяч евро.
Источник: Azerisport.
Источник: полузащитник "Уфы" Фищенко может перебраться в "Нефтчи"
Полузащитник "Уфы" Руслан Фищенко попал в сферу интересов азербайджанского "Нефтчи".
Фото: ФК "Уфа"