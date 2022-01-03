"Мне не нравится сама формулировка "преемник Акинфеева". Карьера Игоря, конечно, очень хорошая, но это не предел мечтаний. Его карьера заслуживает громких слов. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом. Я хочу пройти свой путь, не повторять ничей", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
Сафонов является воспитанником "Краснодара". Он дебютировал в РПЛ в 2017-м году против "Амкара" (1:1). Всего он провел за "быков" 99 матчей, в которых пропустил 118 мячей и 29 раз оставил ворота сухими.
В нынешнем сезоне в активе 22-летнего голкипера 16 пропущенных мячей и 6 сухих матчей из 17 встреч. Стоимость Сафонова оценивается порталом Transfermarkt в 16 млн евро. Прямо сейчас он является самым дорогим из российских футболистов, играющих в РПЛ.
Сафонов: у Акинфеева очень хорошая карьера, но это не предел мечтаний
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о том, что его часто сравнивают с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: РИА Новости