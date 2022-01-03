"Сейчас я ничего не могу сказать по поводу Реми. Новостей пока нет", - приводит слова Налетелича "РБ Спорт".
Кабелла перебрался в "Краснодар" в 2019-м году из "Сент-Этьена". Тогда "быки" заплатили за него около 12 млн евро. Контракт француза истекает летом этого года, что дает ему право уже сейчас вести переговоры с другими клубами.
В нынешнем сезоне Кабелла провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 8 млн евро.
Агент Кабелла: новостей по продлению контракта с "Краснодаром" нет
Агент Марко Налетелич, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Реми Кабелла прокомментировал переговорный процесс с клубом о продлении контракта игрока.
Фото: ФК "Краснодар"