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Перегонцев - о возможном уходе Смолова: "Локомотиву" давно нужно было обратить внимание на новых игроков в атаку

Экс-игрок "Локомотива" Владимир Перегонцев высказался о возможном уходе нападающего Федора Смолова из клуба.
Фото: "Локомотив"
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Смолова заинтересовано "Динамо". По данным СМИ, москвичи могут подписать форварда в зимнее трансферное окно.

Перегонцев заявил, что в последнее время Смолов выглядел неубедительно. По его мнению, "Локомотиву" следует обновить линию атаки.

"До поры до времени было тяжело найти поводы для того, чтобы искать замену Феде, он выглядел здорово, а вот в последнее время смотрится далеко не так убедительно. Так что "Локомотиву" давно уже нужно было обратить свое внимание на потенциальных новичков в линию атаки, учитывая и то, что зарплатную ведомость, как говорят в таких случаях, надо разгрузить", - сказал Перегонцев.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Смолов провел за "Локомотив" 15 матчей и забил семь голов.

Источник: Sport24


Теги: Смолов Локомотив
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