По мнению Милешкина, смена клуба пойдет на пользу Смолову. При этом, по его словам, уход Федора не станет потерей для "Локомотива".
"Для Феди, думаю, сменить клуб сейчас полезно. Да, ему за 30, но еще можно перезапустить карьеру. <...> Для "Локо" же - не думаю, что это потеря, учитывая и те критические стрелы, которые направляли относительно игры Смолова многие эксперты. При одном условии: если будет найден сильный форвард, который теперь вдвойне необходим", - сказал Милешкин.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" заинтересовано в услугах Смолова. По данным прессы, "бело-голубые" могут приобрести нападающего "Локомотива" в зимнее трансферное окно.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Смолов принял участие в 15 матчах и забил семь голов.
Источник: Sport24
Экс-игрок "Динамо" Милешкин: Смолову пойдет на пользу смена клуба. Его уход не будет потерей для "Локо"
Экс-игрок "Динамо" Евгений Милешкин прокомментировал информацию о потенциальном переходе в стан "бело-голубых" форварда "Локомотива" Федора Смолова.
Фото: "Локомотив"