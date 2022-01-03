Сабитов отметил, что Смолов не нужен "Динамо". По его словам, главному тренеру "бело-голубых" Сандро Шварцу пригодился бы нападающий другого типа. Смолову будет тяжело интегрироваться в интенсивный футбол "Динамо", считает Сабитов.
"У "Динамо" в последнее время сложился хороший баланс между опытными и молодыми игроками, и я не думаю, что для команды Шварца станет большой подмогой приход возрастного российского футболиста. На мой взгляд, Смолов не нужен "Динамо". <...> Шварцу нужен нападающий, который будет хорошо двигаться на протяжении всего матча, а не отдельными отрезками. Смолов не привык к интенсивному и энергозатратному футболу, где требуется постоянное участие в высоком прессинге", - заявил Сабитов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Смолов может покинуть "Локомотив" нынешней зимой. Отмечалось, что "Динамо" заинтересовано в услугах игрока.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Сабитов: Смолов не нужен "Динамо", он не привык к интенсивному футболу
Экс-игрок "Локомотива" и "Динамо" Равиль Сабитов прокомментировал данные о возможном переходе нападающего "железнодорожников" Федора Смолова в стан "бело-голубых".
Фото: Sport24