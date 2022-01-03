— Я уже говорил, что приостановил карьеру, и связано это было с семьей. При этом футбол занимает большую часть жизни, и если будет вариант, то я готов — я в форме, мотивирован. Ну, а если вариантов не окажется, то буду двигаться своей дорогой дальше, — цитирует Тарасова "Матч ТВ".
Последним клубом 34-летнего игрока был "Велес", за который он выступал с июля по октябрь 2021 года. Тарасов взял паузу в карьере в связи с рождением ребёнка. Также Тарасов ранее выступал за казанский "Рубин", московский "Локомотив", "Москву", томскую "Томь" и академию "Спартака".
Тарасов не исключил завершение карьеры
Российский полузащитник Дмитрий Тарасов может завершить игровую карьеру.
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