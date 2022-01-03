Как сообщает источник, в декабре Смолову сообщили о нескольких вариантах продолжения карьеры в МЛС. Но он в итоге оказался, потому что посчитал, что получить вызов в сборную там будет сложнее. Форвард хотел бы продолжить играть за сборную и побороться за выход на ЧМ-2022 в Катар.
Напомним, 2 января стало известно, что Смолов скорее всего продолжит карьеру в "Динамо". Сообщалось, что клубы уже обговорили между собой символическую сумму трансфера. "Локомотив" готов расстаться с футболистом, чтобы сократить зарплатную ведомость. Его контракт с "железнодорожниками" истекает летом.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда 15 матчей в РПЛ, в которых он забил 7 мячей. При этом последний раз он забивал в октябре в ворота "Рубина" (2:2).
Источник: "Metaratings"
Источник: Смолов отказался ехать в МЛС, поскольку хочет играть за сборную России
Форвард "Локомотива" Федор Смолов, который может оформить переход в "Динамо", имел варианты продолжения карьеры в МЛС.
Фото: ФК "Локомотив"