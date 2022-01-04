Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает по окончании сезона. Уже несколько месяцев переговоры с питерцами ведет "Лион", желающий подписать иранца. Ранее появлялась информация, что в переговоры готов вмешаться "Ньюкасл", также желающий укрепить атакующую линию.
Как сообщает источник, "Ньюкасл" все еще не отправлял официальное предложение по Азмуну. При этом отмечается, что "Зенит" готов рассмотреть таковое, если оно будет более финансово привлекательным, чем оффер от "Лиона".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Азмун провел 15 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
Источник: "Metaratings"
Источник: "Ньюкасл" не делал "Зениту" предложений по Азмуну
"Ньюкасл", которому приписывают интерес к Сердару Азмуну из "Зенита", пока не предпринимал попыток приобрести форварда.
Фото: ФК "Зенит"