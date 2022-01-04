— Для чего покупать молодежь, тратить на это деньги, если есть своя академия? Выходит так, что вы просто жжете деньги. Затрачиваете огромные финансы на воспитание молодых футболистов, а толку от них никакого, — цитирует Гаврилова "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" усилился двумя российскими футболистами. Первым стал полузащитник тульского "Арсенала" Данил Хлусевич, вторым — защитник "Тироля" Леон Классен.
Первую часть сезона в Российской Премьер-лиги красно-белые закончили на девятом месте, набрав 23 очка.
Гаврилов: для чего "Спартак" покупает молодежь, если есть своя академия? Выходит, что они просто тратят деньги
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о последних трансферах московской командой.
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