По сведениям источника, в скором времени футболист пройдёт медицинское обследование для российского клуба, а затем подпишет четырехлетний контракт на правах свободного агента.
Всего за свою карьеру Медина провёл 132 матча, в которых забил 28 голов и отдал 12 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.
ЦСКА закончил первую часть чемпионата России на четвертом месте, набрав 30 очков в 18 турах.
Источник: "Чемпионат".
Источник: в ближайшие дни Медина пройдет медосмотр для ЦСКА
Нападающий Хесус Медина в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА.
Фото: Getty Images