Генич: Николич - интересный вариант для "Краснодара"

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кого он видит в должности главного тренера "Краснодара".

Фото: "Локомотив"





По мнению Генича, "Краснодар" сделает ставку на тренера, владеющего русским языком. Интересным вариантом для клуба является приглашение Марко Николича, считает комментатор.



"Трудно предположить, это должен быть тренер русскоговорящий, у клуба всегда есть план на своих тренеров, так было с Мусаевым. Себя уже зарекомендовал Марко Николич, почему бы его не рассмотреть. Можно было бы Михаила Галактионова из молодежной сборной привлечь, но сильно в этом сомневаюсь. А Николич - интересный вариант для "Краснодара", - сказал Генич.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Николич, ранее тренировавший "



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Генич - об увольнении Гончаренко: Галицкого нельзя назвать человеком импульсивным. Это продуманное решение Сегодня, 5 января, " Краснодар " объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Белорусский специалист работал с "быками" с апреля прошлого года.По мнению Генича, "Краснодар" сделает ставку на тренера, владеющего русским языком. Интересным вариантом для клуба является приглашение Марко Николича, считает комментатор."Трудно предположить, это должен быть тренер русскоговорящий, у клуба всегда есть план на своих тренеров, так было с Мусаевым. Себя уже зарекомендовал Марко Николич, почему бы его не рассмотреть. Можно было бы Михаила Галактионова из молодежной сборной привлечь, но сильно в этом сомневаюсь. А Николич - интересный вариант для "Краснодара", - сказал Генич.Напомним, ранее СМИ сообщили, что Николич, ранее тренировавший " Локомотив ", является основным претендентом на пост наставника "Краснодара".Источник: Матч ТВ