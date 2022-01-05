Сегодня, 5 января, "Краснодар" объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Белорусский специалист работал с "быками" с апреля прошлого года.
По мнению Генича, "Краснодар" сделает ставку на тренера, владеющего русским языком. Интересным вариантом для клуба является приглашение Марко Николича, считает комментатор.
"Трудно предположить, это должен быть тренер русскоговорящий, у клуба всегда есть план на своих тренеров, так было с Мусаевым. Себя уже зарекомендовал Марко Николич, почему бы его не рассмотреть. Можно было бы Михаила Галактионова из молодежной сборной привлечь, но сильно в этом сомневаюсь. А Николич - интересный вариант для "Краснодара", - сказал Генич.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Николич, ранее тренировавший "Локомотив", является основным претендентом на пост наставника "Краснодара".
Источник: Матч ТВ
Генич - об увольнении Гончаренко: Галицкого нельзя назвать человеком импульсивным. Это продуманное решение
Генич: Николич - интересный вариант для "Краснодара"
Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кого он видит в должности главного тренера "Краснодара".
Фото: "Локомотив"